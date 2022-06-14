На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка

Сегодня утром на границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, погиб один таджикский пограничник. Об этом сообщает ТАСС.

Вооруженное столкновение произошло в 06.00, в местности Кех, в 10 км от центра джамоата (район Ворух города Исфара Согдийской области). По информации местных жителей, есть один погибший — солдат-срочник. Официальные власти на данный момент этого не подтвердили.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецкая республика запросила у России дополнительные союзнические силы из-за увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками. По его словам, Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани». Украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные районы города, а также другие города республики.



Максим Кокунин