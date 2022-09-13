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Девять стран ЕС больше не выдают визы российским туристам

21:32, 13.09.2022
Девять стран ЕС больше не выдают визы российским туристам
Фото: realnoevremya.ru

Девять стран ЕС прекратили выдачу виз российским туристам. Об этом сообщает АТОР.

Перестали принимать документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не «шенген»), — уточнили в Ассоциации туроператоров.

С 12 сентября перестало работать соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Теперь новый визовый режим дает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения только одной конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

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Татьяна Леухина
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