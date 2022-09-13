Девять стран ЕС больше не выдают визы российским туристам

Девять стран ЕС прекратили выдачу виз российским туристам. Об этом сообщает АТОР.

Перестали принимать документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не «шенген»), — уточнили в Ассоциации туроператоров.

С 12 сентября перестало работать соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Теперь новый визовый режим дает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения только одной конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

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Татьяна Леухина