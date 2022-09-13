В Казань на Фиджитал игры приедут спортсмены из Бразилии, Болгарии, Турции и Белоруссии

В Казани с 21 по 23 сентября пройдут первые Фиджитал игры. Эти соревнования будут тестовыми в преддверии «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. В списке заявленных участников, помимо россиян, также игроки из Бразилии, Белоруссии, Болгарии и Турции.

Фиджитал игры — это соревнования, в которых грань между классическим и цифровым спортом исчезает. Участники выступают в гибридных дисциплинах. Каждая из них совмещает в себе концепцию фиджитал (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Фиджитал-атлеты посоревнуются в четырех дисциплинах: фиджитал-футбол (FIFA + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber — VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки, и гонки дронов.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Среди участников турнира по фиджитал-футболу будут игроки из лучших медийных клубов России и Бразилии, представляющие известные команды 2Drots («ТуДротс»), ФК «Амкал», бразильский клуб «Tamo Junto» в Медиа футбольной Лиге.

В первенстве по фиджитал-баскетболу примут участие члены национальных сборных России и Белоруссии. Сначала игроки будут сражаться в баскетбольном симуляторе, а затем переместятся на реальную баскетбольную площадку.

В гонках дронов сразятся за звание лучшего пилоты из Болгарии, Турции и России, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Среди мест, рассматриваемых для проведения международных соревнований: «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревня Универсиады.

Общий призовой фонд турнира «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, составит $25 млн. Призовой фонд будет полностью состоять из частных инвестиций. Имена спонсоров не раскрываются.

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Илина Хакимова