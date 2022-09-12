«Яндекс» «переехал» на сайт ya.ru

Фото: скриншот

Главной страницей «Яндекса» уже стала ya.ru. На сайте yandex.ru теперь у части пользователей доступен портал dzen.ru с контентными платформами «Дзен» и «Новости».

Также пользователи могут зайти на бывшую страницу «Яндекса» — yandex.ru, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. При нажатии на логотип «Яндекса», система переадресовывает пользователя на сайт ya.ru.

Фото: скриншот

Сегодня VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзена» и «Новостей», а также продала «Яндексу» 100%-ную долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг».



VK получила права на технологии и айдентику сервисов и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена». Сервисы сохранят свой интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка «Яндекса» и погода. «Дзен» сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении.



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Татьяна Леухина