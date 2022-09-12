В России зарегистрировали 46 488 случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 46 488 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 113 098 случаев COVID-19.
Госпитализировали за сутки 1 848 человек, выздоровели 35 660 пациентов. Всего вылечились 19 096 666 россиян.
За сутки от инфекции скончался 81 человек, общее число умерших достигло 385 429.
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