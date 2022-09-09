Утром на дорогах Казани образовались 6-балльные пробки

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Казани в пятницу утром образовались 6-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильные заторы отмечаются на улицах Космонавтов (возле сквера на Советской площади произошла авария в правом ряду), Патриса Лумумбы, Гвардейской (от автобусной остановки «Кафе «Сирень» до пересечения с ул. Аделя Кутуя), проспекте Победы (от автобусной остановки «Улица Академика Глушко» до моста возле Агропромышленного парка — на участке также произошло ДТП в правом ряду).

Фото: Максим Платонов (архив)

Также сильно затруднено движение на улицах Павлюхина, Марселя Салимжанова, Роща Фрунзе, Пугачевской, Мусина и Маршала Чуйкова.

Напомним, вчера вечером в городе образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе. Движение было затруднено в сторону города. Пробка растянулась более чем на 4 км. Ситуацию осложняло ДТП.

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Максим Кокунин