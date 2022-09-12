Мосбиржа открыла рынок акций для нерезидентов из дружественных стран

Московская биржа с 12 сентября разрешит сделки с ценными бумагами клиентам-нерезидентам из недружественных стран, а также нерезидентам, которые контролируют российские юридические или физлица. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они получат возможность совершать операции с акциями, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний ТЭК.

Всего в данный перечень вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов. Среди них — «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», а также «Газпром». В список также попали акции «Россетей», «Аэрофлота», «Алросы» и ВТБ.

Фото: wikipedia.org

Напомним, Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Так, с 1 октября этого года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

— С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, — говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что данное решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами.

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Максим Кокунин