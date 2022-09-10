Двухлетний ребенок погиб в ДТП на дороге Азнакаево-Тумутук в Татарстане

Фото: МВД по Татарстану

Сегодня в Азнакаевском районе Татарстана на дороге Азнакаево-Тумутук водитель «Лады Гранты» не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги, в результате чего получил сильнейший удар в правый бок от автомобиля KIA. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В результате столкновения отечественный автомобиль сильно смяло. В нем находился двухлетний ребенок, который погиб на месте. Еще четыре человека пострадали, среди них двое детей 4 и 7 лет.

Фото: МВД по Татарстану

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Для помощи пострадавшим были задействованы силы МЧС. В пресс-службе ведомства рассказали, что всего привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, от МЧС России — 5 человек и 1 единица техники.

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Артем Гафаров