«Нефтехимик» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 9-го тура первой лиги
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче девятого тура Первой лиги. Игра в Туле завершилась со счетом 2:1.
В составе нижнекамцев отличился Мераби Уридия (74). У хозяев поля голы забили Сергей Ткачев (28-я минута) и Кирилл Панченко (77).
«Арсенал», набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 14 очками располагается на седьмой позиции.
Сегодня «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.
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