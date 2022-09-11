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«Нефтехимик» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 9-го тура первой лиги

19:15, 11.09.2022
«Нефтехимик» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 9-го тура первой лиги
Фото: pxhere.com

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче девятого тура Первой лиги. Игра в Туле завершилась со счетом 2:1.

В составе нижнекамцев отличился Мераби Уридия (74). У хозяев поля голы забили Сергей Ткачев (28-я минута) и Кирилл Панченко (77).

«Арсенал», набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 14 очками располагается на седьмой позиции.

Сегодня «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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