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Минэнерго: Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену

14:29, 11.09.2022
Минэнерго: Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену
Фото: pxhere.com

Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые ведут ограничения на их цену. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

— Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам, — заявил Шульгинов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1".

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада, считает он.

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани ранее сообщил, что Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября. Он подчеркнул, что вводить ограничение цен только на газ из России бессмысленно.

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Татьяна Леухина
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