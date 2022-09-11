Минэнерго: Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену

Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые ведут ограничения на их цену. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

— Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам, — заявил Шульгинов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1".

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада, считает он.

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани ранее сообщил, что Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на газ в течение сентября. Он подчеркнул, что вводить ограничение цен только на газ из России бессмысленно.

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Татьяна Леухина