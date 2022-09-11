В ЦИК попросили подвести итоги выборов глав регионов и заксобраний не ранее 14 сентября

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова направила письмо в региональные избирательные комиссии с рекомендацией подвести официальные итоги выборов глав субъектов России и депутатов законодательных собраний не раньше 14 сентября.

Рекомендация затрагивает 18 регионов. Памфилова считает, что такое предложение тем позволит избирательным комиссиям «внимательнейшим образом» рассмотреть все поступившие жалобы и обращения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо, — приводит ТАСС ее слова.

В России 9-11 сентября проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Численность избирателей в районах проведения довыборов в Казани составляет 123 118 — 4% всех избирателей Татарстана. В местах проведения дополнительных выборов представительных органов местного самоуправления насчитывается 51 285 избирателей.

Найти свой избирательный участок татарстанцы могут на сайте Центральной избирательной комиссии. В поисковую строку необходимо ввести адрес, после чего система выведет участок для голосования. Заявления о голосовании на дому принимают до 14:00 11 сентября.



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Татьяна Леухина