Фонд «Круг добра» предупредил о проблемах с закупками лекарств из-за санкций

Фонд «Круг добра», занимающийся поддержкой детей с тяжелыми заболеваниями, столкнулся с проблемами при закупке лекарств. Из-за санкций поставки некоторых лекарств задерживаются, что угрожает непрерывному лечению детей.

Большая часть препаратов, которые закупает фонд, импортируется из США и Европы. После введения санкций со стороны ряда стран, «возник риск прерывания и задержек поставок лекарств».

Фото: pixabay.com

В фонде считают, что необходимо принять резолюцию ООН, которая исключит распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты, пишет ТАСС.

В июле стало известно, что в Россию доставили самый дорогой препарат из Швейцарии, способствующий борьбе против спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». Одна доза препарата обойдется в более чем два миллиона долларов, это связано с особым качеством лекарства.

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Татьяна Леухина