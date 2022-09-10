Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Накануне, 9 сентября, ушел из жизни советский и российский мультипликатор, автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев, ему было 72 года. О смерти прославленного художника в социальных сетях сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, пишет «Российская газета».

Сообщается, что Вышегородцев умер в больнице от сердечного приступа. Прощание с ним прошло сегодня в морге московской ГКБ им. Юдина.

Прославленный художник родился 19 июня 1950 года. В 1969 окончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, а еще через 6 лет — курсы творческих работников Гостелерадио СССР.

Фото: кадр из мультфильма

С середины 1970-х Вышегородцев принимал участие в создании более 50 проектов. Среди его работ — мультфильмы «Леопольд и золотая рыбка», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», «Баба-Яга против!», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Приключения Васи Куролесова», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

Последней работой Вышегородцева стал анимационный фильм «День рождения Алисы», вышедший в 2009 году.

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Артем Гафаров