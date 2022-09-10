Юрия Хованского исключили из реестра экстремистов

Фото: страница Юрия Хованского «ВКонтакте»

Накануне популярного видеоблогера Юрия Хованского исключили из реестра террористов и экстремистов. Такие данные приводятся на официальном портале Росфинмониторинга. Одобряют такое решение, правда, не все. Например, отрицательно по этому поводу высказался замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

— Отсутствие или наличие Хованского в списке экстремистов после песни про Норд-Ост уже не имеет значения. Ни для кого. Чего только стоит его жуткое «я хочу, чтобы убили больше русских детей...» Еще больнее это звучит после визита в бесланскую школу №1, где погибли после нескольких дней истязаний 334 человека, — написал Нилов сегодня в своем telegram-канале.

Напомним, видеоблогера внесли в список экстремистов в августе прошлого года. Тогда ему предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма за песню, в которой он в крайне неуместной манере оправдывал убийства террористами мирных людей и детей.

10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.



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Артем Гафаров