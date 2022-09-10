Стройка мусорного полигона «Восточный» в Казани приостановлена

Фото: Максим Платонов

Строящийся на Мамадышском казанский мусорный полигон «Восточный» тракте попал своей второй зоной в зону аэродрома казанского завода «Горбунов». Об этом заявил заместитель начальника управления исполнительного комитета Татарстана Искандер Гниятуллин на совещании Совета муниципального образования РТ.

— Места для вывоза отходов к концу года не будет, — сказал он.

При этом, до конца 2022 года в Казани твердые бытовые отходы перестанет принимать все еще единственный полигон западного мусорного оператора УК «ПЖКХ». Она, напомним, планировала в этом году сдать вторую очередь полигона «Восточный» по инвестиционной программе более чем за 420 миллионов рублей.

Ранее управляющей компании также не удалось оспорить предписание Роспотребнадзора, которое также касается мусорного полигона «Восточный».

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Артем Гафаров