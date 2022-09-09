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В Татарстане утвердили норматив стоимости предоставления услуг в сфере физкультуры и спорта

15:20, 09.09.2022
В Татарстане утвердили норматив стоимости предоставления услуг в сфере физкультуры и спорта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане установили норматив стоимости предоставления услуг в сфере физкультуры и массового спорта на 2023 год. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Норматив установили в размере 1 293 рубля в год на одного жителя муниципального образования республики.

Фото: realnoevremya.ru

Документом также устанавливаются корректирующие коэффициенты, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности в сфере физической культуры и массового спорта на 2023 год. Так, для Казани размер этого коэффициента составит 0,7, для Челнов — 0,8.

В прошлом году в Татарстане на развитие спортивных школ выделили 46 млн рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». На эти средства образовательные учреждения обновили автобусный парк и спортивную инфраструктуру.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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