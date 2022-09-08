Знарок остался недоволен своей командой и пообещал персональные наказания хоккеистам «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок остался недоволен качеством игры своей команды в первом домашнем матче сезона. Казанцы обыграли «Адмирал» в овертайме, забросив победную шайбу за 2 секунды до конца дополнительной пятиминутки.

— Трудно назвать это игрой. Столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду. Что мешало спокойно обыгрывать? Настрой, может быть, дисциплина. Играем, получая по шесть—восемь удалений за период, причем удаления никакие, ненужные, — сказал специалист на пресс-конференции.

Также Знарок сообщил, что после неудачных игр в команде есть система наказаний, которую он собирается применить и после матча с «Адмиралом».

— Будем наказывать — у нас есть штрафы за ненужные удаления. Может быть, это воздействует, потому что я не могу объяснить, зачем человек в средней зоне просто бьет в спину. Для чего, непонятно, — приводит слова наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

Следующий матч казанцы проведут дома 12 сентября. Соперником станет минское «Динамо».