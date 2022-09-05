Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА — 5:1

Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 5:1, сообщает пресс-служба команды.

Первую шайбу в сегодняшней игре забросил нападающий московского клуба Виталий Абрамов, однако Илья Сафонов быстро сравнял счет. Стоит отметить, что он забросил первую шайбу для «Ак Барса» в сезоне 2022/23.

Во втором периоде казанцы вновь забили — шайбу забросил Кирилл Панюков. В третьем периоде «Ак Барс» увеличил свое преимущество — гол забил Александр Радулов. В конце матча москвичи сняли вратаря и пропустили в пустые ворота, забил Даниил Тарасов, а после уже в полном составе еще одну — Никита Дыняк.

Следующая игра «Ак Барса» пройдет 8 сентября в 19:30 против «Адмирала» на «Татнефть Арене».

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Напомним, в субботу «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» (0:2) в стартовом матче нового сезона.

В первом периоде ни одна из команд не смогла забить, а за 2 секунды до конца второго периода «Динамо» открыло счет в матче, когда Иван Игумнов забросил шайбу Тимуру Билялову. Во втором и третьем периодах казанцы играли в большинстве, но не смогли реализовать численное преимущество. В концовке игры динамовец Иван Муранов забил в пустые ворота, когда казанцы меняли вратаря.

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Максим Кокунин