В Богатых Сабах построили новую школу за 650 млн рублей

В Сабинском районе Республики Татарстан открылась новая школа, построенная по федеральной государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Новая школа построена в центре поселка городского типа Богатые Сабы. Она рассчитана на обучение 500 детей. «В трехэтажном здании школы появились оснащенные современным оборудованием кабинеты химии, физики и биологии, есть актовый и два спортивных зала. Для учеников закуплены ноутбуки и спортивные тренажеры. На прилегающей территории обустроили четыре игровых площадки, а также многофункциональную площадку для занятий волейболом и баскетболом, футбольное поле и зоны отдыха», — говорится в сообщении.

На строительство объекта выделено более 650 млн рублей, из них свыше 530 млн — средства федерального бюджета.

В этом году в Татарстане выделено 3,8 млрд рублей на ремонт и модернизацию общеобразовательных школ. Как следует из регионального проекта, основная часть средств в 2,3 млрд рублей поступила из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей — из республиканского бюджета. Дефицит свободных школьных мест сложился в Казани. По данным исполкома города, в столице РТ строится два новых учебных заведения при потребности в 30 школ.

Луиза Игнатьева