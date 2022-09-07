Региональный проект по модернизации школьных систем образования в этом году обойдется в 3,8 миллиарда

Фото: Денис Гордийко / kzn.ru

Капремонта требуют 632 школы в Татарстане

Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана утвердил региональный проект по модернизации школьных систем образования в 2022—2026 годах. Координировать реализацию мероприятий будет Минобрнауки, а на них только в этом году потратят 3,8 миллиарда рублей, 2,3 миллиарда из которых выделяет федеральный бюджет, а 1,5 миллиарда — бюджет республики. В дальнейшем финансирование будет определяться при составлении бюджета на соответствующий год.

Проект будет реализовываться в рамках госпрограммы «Развитие образования», среди его задач — проведение капремонта в школах, оснащение этих зданий современными средствами обучения, обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности, повышение качества подготовки 50% учителей и руководителей, а также привлечение педагогов, учеников и их родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений к проведению ремонта. Еще одним мероприятием, помимо вышеуказанных, является обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя использовать из-за их плохого состояния.

Фото: Максим Платонов

В целом по состоянию на 1 января 2022-го капремонта требуют 632 школы в Татарстане.

— Данная ситуация создает существенные риски для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях, — говорится в документе.

Больше всего школ планируется отремонтировать в 2026 году — 200

Согласно целевым показателям программы, за 2022 год в Татарстане должны отремонтировать 67 школ, из которых в Казани размещены только три — это лицей №131, школа №173 и гимназия №18. К слову, все они уже были готовы к 1 сентября.

Фото: Денис Гордийко / kzn.ru

В 2023 году планируется отремонтировать вдвое меньше школ — всего 31 общеобразовательное учреждение. Зато в 2024-м это количество вырастет в 4,5 раза, тогда капремонт проведут в 140 школах. Больше всего — 195 и 200 школ — отремонтируют в 2025 и 2026 годах соответственно. Стоит отметить, что во всех школах должны быть проведены мероприятия по антитеррористической защищенности.

Больше всего на безопасность школ тратят в Казани

Напомним, сейчас в Татарстане функционируют 3 317 образовательных организаций. Что касается безопасности, то соответствующий паспорт имеют 3 674 объекта. Все образовательные учреждения делятся на четыре категории опасности объектов и территорий. В Татарстане к первой категории относятся 94 объекта образования, ко второй — 212 объектов, к третьей категории — 1 799 объектов, а в четвертую категорию входят 1 569 объектов. Как сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки, примерно полтысячи объектов могут перевести в более низкую категорию опасности.

Фото: Максим Платонов

Если затрагивать тему денег, то больше всего средств в этом году на повышение уровня безопасности образовательных учреждений потратили в Казани — только установка и ремонт ограждений территорий, калиток, ворот на 376 объектах обошлись более чем в миллиард рублей. Еще 58,2 миллиона ушло на установку контрольно-пропускных постов на въезде/входе на территорию учреждений. А оборудование на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения на 215 объектах стоило 39,7 миллиона рублей.

Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов решил направить в 2022 году 1,4 миллиарда рублей на физическую охрану образовательных учреждений. Она осуществляется силами сотрудников частных охранных организаций с лицензией, которых привлекают на платной договорной основе. Стоит отметить, что ЧОПы в основном работают только с 7.00 до 19.00, а ночью дежурят вахтеры.

Дарья Пинегина