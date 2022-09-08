В Казани на проспекте Победы столкнулись три легковушки — видео

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В Казани вчера вечером на проспекте Победы столкнулись три иномарки. В ДТП никто не пострадал, сообщает программа «Вызов 112» на телеканале ТНВ.

Автомобили Hyundai Solaris, Toyota и Renault Logan двигались в одну сторону. В один момент японская иномарка врезалась в Hyundai сзади. Последнюю развернуло и выбросило с дороги, а Toyota влетела в соседнюю иномарку.

Вчера в Нурлатском районе Татарстана маленькая девочка пострадала при столкновении двух машин. ДТП произошло на автодороге Нурлат — Новая Тумба вблизи села Чулпаново.



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Татьяна Леухина