В Татарстане трехлетний ребенок пострадал при столкновении двух машин

Фото: прокуратура Татарстана

В Нурлатском районе Татарстана трехлетний ребенок пострадал при столкновении LADA Vesta с LADA Kalina. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ДТП произошло сегодня утром на автодороге Нурлат — Новая Тумба вблизи села Чулпаново. Vesta столкнулась с Kalina. Пострадали пассажиры обеих машин, в том числе ребенок 2019 года рождения. Его с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализировали в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». Остальных пассажиров направили в медицинские учреждения Нурлатского и Чистопольского районов.

Фото: прокуратура Татарстана

По предварительным данным, причина ДТП — непредоставление водителем Vesta, выезжающим со второстепенной дороги, преимущества другой машине, двигающейся по главной дороге. На место происшествия выезжал городской прокурор Сайяр Зиятдинов.

По факту аварии проводится проверка. После установления тяжести вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле городской прокуратуры.

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