Еврокомиссия представит предложения по потолку цен на российский газ
Еврокомиссия планирует на предстоящем совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Также среди инициатив — предложение перенаправить доходы европейских энергокомпаний, особенно работающих не с углеводородами, на поддержку «уязвимых групп потребителей».
Кроме того, Брюссель предлагает всем странам Евросоюза сократить потребление электроэнергии в пиковые часы. ЕС, по данным Еврокомиссии, снизил импорт российского газа до 9% от всего объема своего потребления с 40% в 2021 году. Газохранилища европейских стран в среднем заполнены на 82%, передает «Интерфакс».
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