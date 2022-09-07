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Еврокомиссия представит предложения по потолку цен на российский газ

19:59, 07.09.2022
Еврокомиссия представит предложения по потолку цен на российский газ
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия планирует на предстоящем совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также среди инициатив — предложение перенаправить доходы европейских энергокомпаний, особенно работающих не с углеводородами, на поддержку «уязвимых групп потребителей».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Брюссель предлагает всем странам Евросоюза сократить потребление электроэнергии в пиковые часы. ЕС, по данным Еврокомиссии, снизил импорт российского газа до 9% от всего объема своего потребления с 40% в 2021 году. Газохранилища европейских стран в среднем заполнены на 82%, передает «Интерфакс».

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Татьяна Леухина
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