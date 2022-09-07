Путин откроет первый участок трассы М-12 Москва — Казань

В четверг, 8 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Первый участок трассы М-12 Москва — Казань составит 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо.

Фото: kremlin.ru

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал в конце августа, что трасса М-12 Москва — Казань будет частично открыта для автомобилистов в 2022 году. Он также уточнял, что к сентябрю 2023 года планируется запустить движение по всей М-12 до Казани.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина