Казанские полицейские задержали несовершеннолетних наркозакладчиков

Фото: Максим Платонов

В Ново-Савиновском районе Казани полицейские задержали двух несовершеннолетних наркозакладчиков — 15-летнего парня и 14-летнюю девушку. Они были опрошены в качестве подозреваемых и дали признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Подростки привлекли внимание сотрудников ППС, находившихся на маршруте патрулирования в Ново-Савиновском районе города, своим странным поведением и выбором ночного времени суток для прогулки.

В ходе досмотра у них был обнаружен сверток с неизвестным веществом внутри. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотиком мефедрон общей массой 0,89 гр.

Они рассказали, что сами нашли «работу» в одном из мессенджеров. В их обязанности входило забирать в одном месте оптовую «закладку» и распространять наркотики более мелкими партиями с помощью тайников-закладок на территории нескольких районов города. В ходе беседы полицейские выяснили, что на протяжении нескольких месяцев несовершеннолетние сами употребляют распространяемый наркотик.

При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий из тайников, сделанных задержанными ранее, изъято еще 4,74 гр. мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.3 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подросткам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе татарстанские полицейские задержали ранее судимого 40-летнего жителя села Усады, у которого во время обыска в садовом доме были обнаружены 400 грамм наркотических веществ.

Установлено, что изъятые вещества являются наркотическими, а именно — в газетной бумаге хранилось 149,5 грамма марихуаны, а в мусорных пакетах 255,5 грамма конопли.



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Максим Кокунин