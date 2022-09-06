В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы из-за ДТП образовались на Мамадышском тракте, улице Николая Ершова. Сильно затруднено движение на улицах Декабристов, на Кировской дамбе в сторону Адмиралтейской слободы, на Мамадышском тракте.
Тяжелая дорожная ситуация на проспекте Победы, на улицах Пушкина, Бутлерова, на улицах Копылова, Петра Витера, Дементьева.
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