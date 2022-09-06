Банк ЗЕНИТ увеличил возраст кредитуемых авто

Банк ЗЕНИТ повысил максимальный возраст автомобилей, на покупку которых можно оформить кредит, до 23 лет на момент окончания действия кредитного договора. Автокредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства.



«Мы видим, что растет не только спрос на подержанные авто в кредит, но и возраст автопарка в России. Банк ЗЕНИТ повышает доступность автокредитов для населения и улучшает условия кредитных программ. Увеличение возраста кредитуемых авто расширит возможности клиента при подборе подходящего транспортного средства», — отметила заместитель председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.



В Банке ЗЕНИТ действует две программы автокредитования: «Новый автомобиль» — по ставке от 13%* годовых и «Автомобиль с пробегом» — по ставке от 14%*. Кредит можно оформить без первоначального взноса, доступная сумма кредита составляет от 100 тыс. до 10 млн рублей и выдается на срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения.



Ранее Банк ЗЕНИТ выяснил, что россияне стали чаще покупать авто с пробегом японского и южнокорейского производства. Так, в июле текущего года доля выдач кредитов на такие автомобили выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач. Возраст автомобилей увеличился до 6 лет, а средний размер автокредита вырос на 20%, до 1,2 млн рублей.



* Условия действуют для сотрудников стратегических предприятий-партнеров. Для остальных клиентов ставка от 15% годовых на покупку нового автомобиля и от 16% годовых — на транспортное средство с пробегом

ПАО Банк Зенит

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