За сутки в России выявили 38 500 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 38 500 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 809 613 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 46 304 пациента. Всего выздоровевших — 18 823 705 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки коронавирус унес жизни 95 россиян. Всего от инфекции скончались 384 882 человека. За сутки госпитализировали 4 203 россиян.

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Максим Кокунин