Правительство России утвердило правила субсидирования при создании автомобилей с низким углеродным следом

Правительство России утвердило правила субсидирования на оказание государственной поддержки при создании испытательной базы для сертификации и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом.

Отбор заявок для предоставления субсидий проводится Минпромторгом. Согласно документу, организациям, получившим субсидии, до 31 декабря 2023 года необходимо предоставить отчет о результатах в рамках создания испытательной базы. В случае отсутствия документов, подтверждающих результат, компания обязана вернуть средства субсидирования в федеральный бюджет и выплатить штраф.

Стоит отметить, что субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» для обеспечения финансовых затрат организаций при создании испытательной базы.

Фото: pixabay.com

В мае министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе. По его словам, аналитики прогнозируют, что уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях.

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Максим Кокунин