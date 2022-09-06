В Казани подготовят проект по капремонту коммуникаций на пересечении с Вознесенским трактом в Советском районе

Фото: Максим Платонов

В Казани проведут проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту коммуникаций на пересечении с Вознесенским трактом в Советском районе города, выяснило «Реальное время». Потратить на них готовы почти 10,3 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо разработать рабочую документацию в объеме, достаточном для проведения капремонта архитектурных, технических и технологических решений. В его обязанности также входит подготовка сводного, локально-сметного расчета.

Капитальный ремонт должны провести без вывода объектов из эксплуатации. Объем разрабатываемой документации необходимо согласовать с владельцами газопроводов.

Фото: Максим Платонов

Источник финансирования работ — бюджета Татарстана. Работы требуется выполнить до 14 декабря 2022 года.

Напомним, строительство Вознесенского тракта в Казани началось летом 2021 года. Магистраль возводится параллельно в два этапа: первый — участок от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью в 4 км, второй — от проспекта Победы до М-7 длиной 8 км.

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Татьяна Демина