Промпредприятия Татарстана получат субсидии на возмещение затрат по уплате аванса по договорам лизинга

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Постановления подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Субсидию планируют предоставлять из бюджета Татарстана и средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого республике из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств региона, возникших при реализации государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ».

Фото: realnoevremya.ru

Власти установили два критерия отбора получателей субсидии. Первое — ведение промышленными предприятием деятельности в Татарстане и уплата налогов в консолидированный бюджет республики. Второе — деятельность осуществляется по виду экономической деятельности, относящейся к разделу «обрабатывающие производства».

Напомним, в июле действие государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» продлили на один год. Она продолжит действовать в 2025-м.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина