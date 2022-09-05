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Промпредприятия Татарстана получат субсидии на возмещение затрат по уплате аванса по договорам лизинга

13:20, 05.09.2022
Промпредприятия Татарстана получат субсидии на возмещение затрат по уплате аванса по договорам лизинга
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Постановления подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Субсидию планируют предоставлять из бюджета Татарстана и средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого республике из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств региона, возникших при реализации государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ».

Фото: realnoevremya.ru

Власти установили два критерия отбора получателей субсидии. Первое — ведение промышленными предприятием деятельности в Татарстане и уплата налогов в консолидированный бюджет республики. Второе — деятельность осуществляется по виду экономической деятельности, относящейся к разделу «обрабатывающие производства».

Напомним, в июле действие государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» продлили на один год. Она продолжит действовать в 2025-м.

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Татьяна Демина
ПромышленностьОбществоВласть Татарстан

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