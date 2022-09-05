В Татарстане подтвердили 514 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 514 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 159 682 случая COVID-19. За сутки с подтвержденным диагнозом госпитализировали 35 человек.



По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 78 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 151 223 человек.

Умер за весь период 2 001 заболевший, за последние сутки летальных случаев не зафиксировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко