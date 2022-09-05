Татарстанцев предупредили о заморозках во вторник

В Татарстане ночью и утром 6 сентября в Татарстане местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1°С, предупредили в Гидрометцентре республики.

В прогнозе Гидрометцентра на эту неделю сказано, что днем температуры воздуха не превысят +18°С. 5 и 6 сентября в регионе слабые заморозки возможны на почве в низких местах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется.

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Маргарита Головатенко