Татарстанцев предупредили о заморозках во вторник
В Татарстане ночью и утром 6 сентября в Татарстане местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1°С, предупредили в Гидрометцентре республики.
В прогнозе Гидрометцентра на эту неделю сказано, что днем температуры воздуха не превысят +18°С. 5 и 6 сентября в регионе слабые заморозки возможны на почве в низких местах.
Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется.
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