В начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода и заморозки

В начале следующей недели в Татарстане сохранится холодная погода. Днем температуры воздуха не превысят +18°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью 5 и 6 сентября в регионе на почве в низких местах возможны слабые заморозки. Температуры опустятся до +2..+7 градусов, а этой ночью — до -1°С.

В понедельник в Татарстане ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Днем существенных осадков не прогнозируется.

Фото: Максим Платонов

Во вторник небольшой дождь ожидается в течение дня. Максимальная температура воздуха составит +11..+16 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что холодный воздух северных широт в республику принес атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. До этого, в конце августа, в регионе установилась сильная жара.

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Татьяна Демина