Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

В понедельник, 5 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется.

Максимальная температура воздуха днем составит +13—18 градусов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что холодный воздух северных широт в республику принес атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. До этого, в конце августа, в регионе установилась сильная жара.



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Татьяна Демина