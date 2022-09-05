Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
В понедельник, 5 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Существенных осадков в течение дня не прогнозируется.
Максимальная температура воздуха днем составит +13—18 градусов, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что холодный воздух северных широт в республику принес атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. До этого, в конце августа, в регионе установилась сильная жара.
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