Экономист Табах: в мире может сформироваться новая валютная система

В мире уже давно наблюдается деградация существующих денежных отношений и торговых расчетов, а на фоне геополитических событий этот процесс может принять законченный вид, считает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.



— Объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций, — сказал он «РИА Новости».

Эксперт подчеркивает, что новая система еще формируется, но нечто похожее уже было во второй половине девятнадцатого века, когда создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Сейчас это можно наблюдать на новом технологическом уровне.

Фото: realnoevremya.ru

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько считает, что в ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться среди валют, привлекательных для инвесторов.



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Маргарита Головатенко