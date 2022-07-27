МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе из пистолета на Горьковском шоссе

Сегодня в казанский отдел полиции «Юдино» поступило сообщение о стрельбе по автомобилю «Рено Логан» на Горьковском шоссе. Потерпевшая уверяла — в заднее стекло машины, где ехала она с 16-летней дочкой, стрелял неизвестный из пневматического пистолета.



Информация не подтвердилась. В салоне пострадавшего автомобиля сотрудники полиции обнаружили камень диаметром 1,5 см и предположили, что он мог вылететь из-под колес проезжавшей мимо машины. На участке ведутся дорожные работы, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД республики.

Ранее версия автомобилистки об обстреле ее машины успела получить огласку в телеграм-каналах.