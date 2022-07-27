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МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе из пистолета на Горьковском шоссе

12:12, 27.07.2022
МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе из пистолета на Горьковском шоссе
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в казанский отдел полиции «Юдино» поступило сообщение о стрельбе по автомобилю «Рено Логан» на Горьковском шоссе. Потерпевшая уверяла — в заднее стекло машины, где ехала она с 16-летней дочкой, стрелял неизвестный из пневматического пистолета.

Информация не подтвердилась. В салоне пострадавшего автомобиля сотрудники полиции обнаружили камень диаметром 1,5 см и предположили, что он мог вылететь из-под колес проезжавшей мимо машины. На участке ведутся дорожные работы, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД республики.

Ранее версия автомобилистки об обстреле ее машины успела получить огласку в телеграм-каналах.

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