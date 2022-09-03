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Сегодня в Татарстане похолодает до +18 градусов

06:30, 03.09.2022
Сегодня в Татарстане похолодает до +18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 3 сентября, в Татарстане ожидается холодная погода и умеренный западный ветер. В Гидрометцентре республики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Днем максимальные температуры воздуха составят всего +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С. В Набережных Челнах — от +13 до +17°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3—4 градуса ниже нормы. На территорию республики распространится холодный воздух северных широт.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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