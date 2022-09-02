В Казани к новому учебному году у школ возвели двухметровые ограждения — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

К новому учебному году в целях безопасности возвели двухметровые ограждения у казанских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Финансирование выделено из республиканского бюджета. На новых заборах вместо калитки установлены ворота с системой контроля и управлением доступа — вход возможен только с помощью электронного ключа.

На заборах нет специальных перпендикулярных балок — наступить на них и перелезть через конструкцию вряд ли получится. Поэтому с нового учебного года пройти в школу можно лишь через главный вход.

Двухметровые заборы до конца этого года появятся вокруг 116 школ, 144 детских садов и девяти учреждений дополнительного образования. Общая длина ограждений составит 74 км. До конца года 153 образовательных учреждения оснастят пунктами охраны, системами видеонаблюдения и сигнализациями.

На данный момент в Татарстане функционируют 3 317 образовательных организаций, которые включают в себя 3 674 объекта, имеющих паспорт безопасности. Только на их физическую охрану в этом году выделили 1,4 миллиарда рублей. Сколько еще потратили на усиление безопасности и о планах Минобрнауки — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко