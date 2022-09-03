Альберт Бикбов: «Потолок цен на нефть — это полный беспредел»

Экономист и блогер Альберт Бикбов считает, что «потолок цен» на российскую нефть, о которой договариваются страны G7, есть ни что иное как инструмент психологического давления на Россию. Этим мнением он поделился в прямом эфире «Реального времени».

«Это инструмент психологического давления»

Здесь возможны неоднозначные трактовки этого инструмента. Прежде всего, это инструмент психологического давления, потому что понятно, что не одна Россия продает нефть и не только у нее нефть покупают. То есть нет такого рынка, где можно загнать в угол ту же Россию с ее добычей нефти и начать диктовать ей условия. Проблема в чем? Проблема в том, что это инструмент психологического давления. Как он будет работать? Они даже сейчас уже начинают давить, хотя G7 в полную меру будет работать, если присоединятся такие страны как Индия и Китай. Но вот в чем дело: во-первых, наши власти сразу же продемонстрировали жесткую реакцию и [Дмитрий] Медведев молодец, умничка, сразу же сказал. Как в анекдоте — кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Они будут брать — отключим газ.

Во-первых, еще есть какое-то время, потому что в реальности они это только заявили, но в реальности — это будет только в районе 5 декабря только по нефти, и где-то в районе 5 февраля 2023 года будет по российским нефтепродуктам. А по газу те же сроки, они разрабатывают сейчас это. Но вот в чем проблема? Они говорят, вот такой потолок мы делаем и они надеются, что этот потолок будет взят другими странами, которые покупают нефть у России. Неважно, какие это страны — Китай, Индия, Африка, какие-то азиатские страны, куда у нас переходит перенаправление сейчас товарных потоков. Они думают, что в эту игру они сейчас также включатся, потому что когда страна загнана в угол — можно другим присоединяться к этой охоте и давить Россию, именно российскую нефть по ценам. Вот для чего этот потолок нужен. Они поставили себе диапазон $40-60 за баррель, и таким образом хотят очень здорово наказать Россию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проблема в том, что Индия и Китай, несмотря на заманчивую возможность покупать у России нефть дешевле, если они сейчас присоединятся к этому потолку цен, они рискуют вообще остаться без нефти и газа. Потому что Медведев четко сказал: кто будет устанавливать — не поставляем. Россия переживет. Будут какие-то серьезные недопоставки по валютам, но у нас итак уже импорт в два раза рухнул и валюта сейчас, мягко говоря, неактуальна. Мы видим это по обменному курсу и прочим вещам, импорт просел колоссально. И, соответственно, давление и спрос на валюту сейчас низкие. Если Индия и Китай не будут получать от нас углеводороды — они не смогут заместить это все за счет объемов других государств.

Во-вторых, есть еще очень одна серьезная сила, которой низкие цены вообще не понутру — это Саудовская Аравия и страны Ближнего Востока, которые вообще в бешенстве от того, что сидят какие-то политики и пытаются воздействовать на их доходы от продажи нефти. Все это — беспредел полный. Эта саечка за испуг– такой легкий финт в надежде на то, что наши дрогнут или дрогнут покупатели нефти, которые обрадуются возможности давить Россию по ценам. Но этого не произойдет, потому что рынок узкий — и заместить российскую нефть и газ ни у кого не получится, сколько бы там они не трепались. Зима, осень, я думаю, что эта инициатива сама по себе умрет, когда зимой ударят морозы, и они начнут доставать из своих нефтехранилищ и газохранилищ все с удвоенной силой. Я думаю, что вся эта инициатива имеет просто вербальный характер, такой вербальной атаки.

«Это идет в рамках давления Запада, чтобы заставить нас изменить позицию по Украине»

Когда ты пытаешься играть в мировой госплан, устанавливаешь государственную цену рынку, у тебя должна быть монопольная власть на рынке, либо как покупателя, либо как продавца. Тогда можно было еще подумать об олигополии. Но увы, даже в США вместе с другими странами большой семерки, это не самые ведущие игроки на рынке нефти. Хотя да, Америка несомненный лидер, это мы понимаем, по нефти и газу. Но, все равно, проблема в том, что логистические, транспортные, технологические трудности требуют затрат. Мировой рынок нефти складывался десятилетиями, и вот так в одночасье это все поломать — это просто невозможно.



Сейчас Европа судорожно покупает в Китае СПГ — сжиженный газ российского происхождения, и идет дуга, везут в обход Африки — это же сумасшедшие затраты. Как они вообще хотят отказаться от этого всего? У меня единственное объяснение, что это чисто психологическое давление. Давление на то, что кто-то поведется — Индия и Китай, например. Если бы они не были заинтересованы российским газом, они бы его сейчас не покупали. А они объем закупок удвоили, где-то даже утроили. У нас логистика на пределе работает по перенаправлению этих потоков на наших новых партнеров, на дружественные к России страны, на страны, занимающие нейтральную позицию. И давить Россию в этом плане, которая может легко отключиться и не поставлять — пожалуйста.

Я даже думаю, что те же европейцы — есть огромное количество различных механизмов, которые этот потолок могут обойти очень просто. Да, нефть продается по $40 за баррель, как и потолок цен, все нормально. А параллельно проводится какая-то компенсационная сделка, где разница от рыночной цены переходит к продавцу, ну какой-то левый товар можно продать, или какие-то выполнить услуги. Смотрите, что творится с латвийской смесью — сейчас очень популярная операция. Вроде нефть из Латвии — там написано прямо, а то, что она разбавлена российской нефтью — нет, но она продается. Или танкеры в океане встречаются, друг другу перекидывают — и все. То есть механизмов обхода огромное множество.



Фото: realnoevremya.ru

Нефтетрейдеры мировые — они же не дураки. Они придумают кучу способов, как обойти этот потолок. То есть, будут сделки по потолку, а компенсационные сделки будут идти параллельно, и получится на самом деле такая же торговля по мировым ценам, просто разница будет идти немного другим путем, немного другими сделками. История капитализма, даже позднего, нефтетрейдинга — она насчитывает такие примеры. Был такой Марк Ричи, в 80-е годы, это американский бизнесмен, который торговал с Ираном, с Ираком, везде, где было эмбарго США, он обходил, продавал, придумывал механизмы. Его в конце концов выжили из страны — стал гражданином Швейцарии. Весь мировой нефтетрейдинг — он вырос из его фирмы, то есть все мировые ведущие нефтетрейдеры — так или иначе, это его ученики, или его соратники.

Чисто практически — это нереализуемая мера. Единственный момент, страны запада сейчас пытаются изобразить какое-то давление. Вербальное давление какое-то есть, но все, кто в теме — смеются. Это идет в рамках давления Запада, чтобы заставить нас изменить позицию по Украине. Все эти вещи обуславливаются проведением специальной военной операции на Украине.

«Холодильник — он всегда победит телевизор»

Они в ярости от того, что однополярный мир кончился. Они в ярости от того, что нет единого гегемона, который может любой стране или любому народу указывать, что как делать, как жить. Китай вырос, такая сверхдержава, вторая по величине экономика, если не первая. Они пытаются Китаю диктовать, что делать с Тайванем. Это бешенство западных элит по поводу утраты своей монопольной позиции на мировом порядке.

Мир однополярный рухнул. Все. Теперь многополярный мир. Они не могут с этим смириться. И вот какие-то судорожные попытки диктовать, какие цены на нефть устанавливать. Хотя, я хочу заметить, ОПЕК, если вещи своими именами называть, — это международное соглашение ведущих экспортеров нефти, и даже он с трудом справлялся в последнее время с этой ценовой политикой на рынке нефти. Сделка ОПЕК+, [заключенная] почти 9 лет назад, привела к действительно хорошим результатам, в плане того, что цены начали расти. Но проблема в другом — это даже не ОПЕК диктует, а один из ведущих производителей газа — США, решил, что он может заменить собой и ОПЕК, и весь мировой порядок на мировом рынке нефтепродуктов. Вот эта истерика от того, что однополярный мир ушел, а они еще не осознали это, не примирились.

Даже продавая нефть по потолку $40-60 долларов за баррель, которые они хотят — это ни в коем разе не подкосит нефтепромышленность, потому что себестоимость добычи в России нефти — она очень низкая. За счет того, что, во-первых, капитальные вложения СССР, потом действительно были сделаны мощные вложения в разработку месторождений как нефти, так и газа. Сейчас экономисты считают по предельным затратам, это даже в отчетах можно посмотреть — это где-то $4-5 долларов. То есть мы спокойно можем выжить, даже если $10 за баррель будет, но такого никогда не будет, потому что нефти в мире становится все меньше и меньше, и спасибо Грете Тунберг, которой, я считаю, надо в России памятник поставить, за эту «зеленую истерию».

Грета Тунберг. Фото: скриншот youtube.com

За этим зеленым энергопереходом, с этой зеленой экономикой, они резко сократили все свои капиталовложения, ведущие страны добытчики, которые пошли за этой маленькой девочкой с дудочкой, и утонили. Они сократили [расходы] на разведку, на обустройство, на капиталовложения — и сейчас в мире легкой нефти очень мало, почти ее нет уже. Чтобы ее делать, опять надо где-то найти деньги и вкладывать, вкладывать, вкладывать. Спасибо Грете Тунберг. Она молодец, правильно сделала. У них все произошло из-за экологического психоза. Произошла недооценка роли углеводородов, их эпоха не закончилась, и она объективно не может быть закончена, пока не будут найдены такие источники энергии, которые будут ниже затрат на углеводороды. И не надо говорить про эти ветряки — в Германии они все лето не крутились, потому что лето было безветренное. Не надо нам про гидроэлектростанции, которые тоже на тех же германских реках, которые обмелели и все сейчас пешком ходят по ним. Углеводородная эра — она еще не закончилась. И вот эти все Греты Тунберг и ее последователи сделали так, что если еще и Россия сейчас уйдет с этого рынка, будет настоящий коллапс.

Все европейские обыватели, они в какой-то мере сочувствуют Украине под воздействием какой-то пропаганды, но холодильник — он всегда победит телевизор. И они выйдут и спросят — зачем нам все это надо? Все эти потолки цен, военная помощь, которая оказывается в ненормальных размерах. [Президент Украины Владимир] Зеленский вообще «молодец» — говорит, подайте €7 миллиардов каждый месяц, золотая мечта украинца — сидеть и получать все эти пособия.

Экономика стран рухнула. Сейчас надо западным партнерам не идти по пути эскалации, а наоборот, — по пути деэскалации, чтобы пережить не только холодную зиму, но и начинающийся экономический спад рецессии в Америке, закрытие огромного количества производств в Европе. Им нужно сейчас думать о себе, о душе, о ее спасении, о спасении своего тела, народа, а не заниматься какими-то запугиваниями в виде ценовых потолков на нефть. Вот, что я хотел сказать. Надо думать о себе.

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Илина Хакимова