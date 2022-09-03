В Татарстане 15 человек отравились грибами в 2022 году

В Татарстане с начала 2022 года зарегистрировали 13 случаев отравления грибами — пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.



В числе пострадавших — трое детей. Летальных исходов нет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что грибы — трудноперевариваемый продукт, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Фото: Максим Платонов

Острые отравления грибами протекают тяжелее иных пищевых отравлений, наиболее тяжело их переносят дети и люди преклонного возраста.

В Татарстане выросло число случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями среди детей. За семь месяцев 2022 года их зарегистрировали 22, в то время как за аналогичный период прошлого года — 17.

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Маргарита Головатенко