Объем ритуальных услуг в Татарстане вырос на 15%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июль 2022 года объем ритуальных услуг в Татарстане составил 1,64 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 15%, следует из данных Татарстанстата.

Доля ритуальных услуг в общем обороте бытовых услуг населению в Татарстане по итогам первых семи месяцев 2022 года составила 5,7%.

Оборот похоронного бизнеса в республике за июль 2022 года оценивается в 272,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель упал, составив к июлю 2021-го лишь 96,4%.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, за 2021 год в России обороты похоронного бизнеса увеличились на 12,5%, до 80,4 млрд рублей. Это стало самым высоким показателем с 2013 года.



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Татьяна Демина