Коллектив Группы ТАИФ выражает соболезнования в связи со смертью Рината Гареева
Глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Рината Гареева родным и близким выражает коллектив Группы ТАИФ.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Ринат Нурисламович в разные годы возглавлял компании «РТТ», «Интеллектуальные сети», «ТаксНет», трудился советником генерального директора ОАО «ТАИФ». Он был удивительным человеком: замечательным отцом, мужем и дедушкой. В нашей памяти Ринат Нурисламович останется прекрасным руководителем, который внес огромный вклад в развитие телекоммуникационной сферы Татарстана. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании от имени Группы компаний ТАИФ.Общество Татарстан
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