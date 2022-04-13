В ЦБ предложили рассчитывать стоимость ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей

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Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей и проблем с их доступностью, сообщили в пресс-службе регулятора.



Такую выплату по ОСАГО будут считать в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, не вводящих санкции против России, цена ремонта будет рассчитываться так же с учетом цен оригинальных запчастей. Лишь при их отсутствии на рынке считать будут на основе цен аналогов.

Как пояснили в ЦБ, использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину даже если не оригинальными, то все-таки новыми деталями.

Фото: realnoevremya.ru

Напомни, в России вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Для Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска снизятся территориальные коэффициенты. Однако они увеличиваются для водителей из Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани. Также коэффициенты пересмотрены в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ).

Маргарита Головатенко