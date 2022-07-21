Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен ниже затрат на добычу

Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если предельные цены на нее не будут покрывать затраты на добычу. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

— Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем, — заявил он в эфире Первого канала.

Фото: government.ru

В июне президент США Джо Байден сообщал, что на Западе вместо отказа от российский нефти могут начать закупать ее по ценам ниже рыночной.



Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными. По словам парламентария, со временем они и вовсе перекроются дополнительными доходами.



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Татьяна Леухина