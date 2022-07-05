237 детей из Татарстана в этом году стали победителями Всероссийских Олимпиад

Фото: Максим Платонов

237 детей из Татарстана в этом году стали призерами и победителями Всероссийских Олимпиад. Об этом «Реальному времени» рассказала директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 26 человек. Это 25 победителей и один призер. Кроме того, если сравнивать с 2018 годом, то число победителей из Татарстана выросло на 98 человек. Исламова добавила, что в этом году татарстанские олимпиадники впервые заняли абсолютные места по 10 предметам.

— В России мы находимся по количеству победителей и призеров на третьем месте после Москвы и Московской области. Также за нами Санкт-Петербург. А по качеству мы на втором месте после Москвы, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, заявляла заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.



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Максим Кокунин