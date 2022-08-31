Ак Барс Банк наградил студентов именными стипендиями

В Ак Барс Банке 31 августа торжественно подвели итоги конкурса именных стипендий. В лектории, который располагается в казанском офисе нового формата «Лучше», председатель правления банка Зуфар Гараев наградил 20 победителей. Это студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. Победители будут получать именную стипендию банка в течение 2022—2023 учебного года.

В этом году перед банком стояла непростая задача: организаторы конкурса получили 835 заявок на получение стипендии, и это рекордное количество за всю историю стипендиальной программы. Так что конкурс в этом году оказался высоким — сорок претендентов на одну стипендию. Расширилась и география — заявки были не только из Татарстана, но и других регионов Поволжья. Зуфар Гараев поблагодарил всех участников конкурса и с радостью отметил высокий уровень их подготовки — претенденты участвуют и в олимпиадах, и в волонтерских программах. Кроме того, он пригласил стипендиатов поучаствовать в программе оплачиваемой стажировки, которая может стать следующей ступенью для дальнейшего трудоустройства в Ак Барс Банк:

— Наша задача не ограничивается вручением стипендий, мы хотим вовлечь вас в более тесное общение — чтобы вы и стажировки проходили, и рассматривали Ак Барс Банк как место своей работы, своего развития.

— Для меня любой конкурс — это шанс проявить себя и получить новый бесценный опыт. Благодарю свой вуз и Ак Барс Банк за такую возможность. Победа в конкурсе придала мне уверенности, стала стимулом для достижения новых побед. Будущим конкурсантам хочу пожелать уверенности в себе и смелости двигаться вперед, — поделилась своими впечатлениями студентка Казанского федерального университета Алина Ахмитянова.

Впечатлениями от стажировки в Ак Барс Банке поделился еще один конкурсант — Даниил. Он рассказал, что вот уже больше года работает в департаменте информационной безопасности банка:

— Я хочу отметить хорошее, лояльное отношение к студентам и в целом к новичкам. В банк я пришел без опыта работы. Но мои коллеги все объяснили и показали. Хорошо, что рядом профессионалы и к тому же просто приятные люди, мне очень нравится моя команда.

Именная стипендия Ак Барс Банка была учр­еждена в 2003 году для поддержки талантливых студентов и их привлечения для работы в банке. В 2022 году в программе появились серьезные изменения.



Во-первых, в списке номинаций появилось IT-направление.

Во-вторых, с 2022 года к участию в конкурсе стали приглашать не только татарстанских участников, но и студентов из других регионов России (20 заявок было получено от соискателей из-за пределов Татарстана).

В-третьих, банк вдвое увеличил число награждаемых номинантов.

В-четвертых, к участию теперь приглашены и студенты профессиона­льных образовательных организаций (ПОО) по 10 направлениям подготовки.

В-пятых, подросла и сама стипендия: теперь студенты вузов будут получать 5 000 рублей в месяц, а студенты ПОО — 2 500 рублей.

Традиционно Ак Барс Банк тесно сотрудничает с татарстанскими вузами: развивает с ними совместные образовательные практико-ориентированные программы и инициирует стажировки по различным направлениям. В 2022 году банк открыл программу оплачиваемых стажировок, в которой приняли участие 35 студентов.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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