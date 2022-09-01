Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству копытных животных, содержащихся в полувольных условиях

Фото: wikimedia.org / Dmitry A. Mottl

В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первое место по количеству копытных животных, содержащихся в полувольных условиях, сообщил председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батьков.



По его словам, в ведомстве видят основу развития отрасли в дичеразведении: активную работу в этом направлении ведут ООО «Марал», ООО «Свиногорье», «Дикая ферма» и ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира»:

— Первые выращенные маралы были выпущены в Мамадышском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Через год они уже обжились и дали первое потомство. Кроме этого они выпускались в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах, — сказал он.

Маралов в Татарстане сейчас можно встретить в 200 километрах от места выпуска — Заинском, Черемшанском, Аксубаевском, Новошешминском и Сабинском районах.

Фото: wikimedia.org / Dmitry A. Mottl

Также в республике ведут работы по расселению пятнистого оленя — 36 особей выпустили в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах. В Елабужском районе построили большой вольерный комплекс, где также разводят пятнистых и благородных оленей.

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Маргарита Головатенко