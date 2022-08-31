Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 1 сентября

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, в четверг, 1 сентября, в Татарстане гроза возможна местами. При ней порывы юго-западного ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.



Также завтра в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +22..+27 градусов. На западе республики прогнозируется до +30°С.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и гроза.



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Татьяна Демина