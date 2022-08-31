Айрат Фаррахов: перестройка — важный тренд того времени, но надо помнить про ошибки

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, говоря о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева, заявил, что в процессе перестройки были допущены глобальные ошибки, которые вылились в ситуацию на Украине.

— Сегодня пришло известие о кончине первого президента СССР Михаила Горбачева. Конечно, открытость, новое мышление, перестройка — очень важные тренды того времени. Но находясь в Донецке, невольно думаешь про глобальные ошибки, которые были допущены, — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.



Фото: ru.wikipedia.org

О смерти Михаила Горбачева стало известно сегодня ночью. Он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.



Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).



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Максим Кокунин